В Самарской области прошла церемония вступления в должность губернатора

Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора. Фото: пресс-служба правительства СО

В Самарской области в понедельник, 25 сентября 2023 года, избранный губернатор вступил в должность. Церемония прошла в правительстве региона.

Мероприятие состоялось в конференц-зале, где собрались руководители министерств и ведомств, депутаты и представители крупных предприятий. Голосование проходило с 8 по 10 сентября. Дмитрий Азаров получил 83,83% голосов от общего числа избирателей. С вступлением в должность главу региона поздравил полномочный представитель Президента РФ в ПФО.

- Жители области вновь доверили вам в ближайшие пять лет представлять их интересы, улучшать качество жизни и развивать регион. Правительство области под вашим руководством успешно реализует целый ряд социально значимых проектов, и они нашли отклик и поддержку ваших земляков, – подчеркнул Игорь Комаров.

Также Полпред выразил уверенность, что в ближайшие годы региональные власти сделают все, чтобы достичь всех поставленных целей. Игорь Комаров пожелал губернатору и его команде эффективной работы.