В Самаре завершили перекладку всех 18 плановых участков теплосетей

Теплосети Самары готовы к новому отопительному сезону Фото: администрация Самары

В Самаре завершили работы по перекладке тепловых сетей. Энергетики выполнили замену всех 18 плановых участков. В общей сложности они обновили более 56 км подземных коммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

– Перекладка теплосетей в Самаре завершена. На ряде объектов продолжается восстановление благоустройства. В ближайшее время в планах полностью привести в порядок все места перекладок на теплосетях, – отметил технический директор – главный инженер «Предприятия тепловых сетей» Александр Климашин.

К примеру, только на улице Куйбышева переложили более 1 км труб и отремонтировали 11 тепловых камер. Сейчас там завершаются работы по благоустройству. На участке от Некрасовской до Ленинградской установили новые бордюры, идут засыпка песком и подготовка к укладке тротуарной плитки.

Новые трубы проложили в современной пенополиуретановой изоляции. Это должно повысить срок их эксплуатации. Кроме того, объекты оснастили системой оперативного диспетчерского контроля. Она определяет место повреждения с точностью до одного-двух метров.

Таким образом, все теплосети Самары готовы к новому отопительному сезону. Напомним, подачу тепла в соцобъекты начали с 18 сентября 2023 года. Батареи нагрелись уже в 60% учреждений. С 25 сентября отопление начали включать в жилых домах.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал