Команда из Самары не попала в следующий этап «Лиги городов»

Команда из Самары выступила во втором выпуске. Фото: предоставлено телеканалом ТНТ

Самарская команда не смогла пройти в следующий этап шоу «Лига городов» на ТНТ. Команды из разных уголков страны борются за 10 млн рублей.

Согласно данным пресс-релиза телеканала ТНТ, во втором выпуске шоу выступила команда из Самары «Поживем увидим». Команду представил Тимур Родригез, отметив, что ребята могут либо рассмешить до смерти, либо напугать до смерти. Участники были в образе работников сферы ритуальных услуг.

Также участники сразу заявили, что хотели бы поработать с самым бесстрашным наставником – Мариной Кравец. К сожалению, выступление ребят не вызвало желание нажать заветную кнопку.

- Когда ты выступаешь, конечно, очень хочется, чтобы тебя взяли, но бывает, что судьба складывается по-разному. Неприятно. Как будто бы маленького болтика не хватило, отметили участники команды.