В Самаре пройдет акция по проверке научных знаний «Открытая лабораторная»

«Лаборантам» предстоит за 30 минут ответить на 25 вопросов в области химии, биологии, астрономии и т. д.

Этой осенью Самара присоединится к масштабной просветительской акции «Открытая лабораторная» («Лаба»). Мероприятие приурочено ко Всемирному дню науки за мир и развитие. Оно состоится 11 ноября 2023 года на площадке Политеха.

— Надеюсь, в этом году к «Лабе» присоединятся другие университеты и иные организации. Планируем подбирать локации и ведущих таким образом, чтобы придать каждой площадке особую тематическую направленность. Это будет нашей самарской фишкой, — поделилась региональный координатор акции, редактор управления пресс-службы и информации СамГТУ Ксения Морозова.

Принять участие в акции сможет любой желающий старше 10 лет. «Лаборантам» предстоит за 30 минут ответить на 25 вопросов в области химии, биологии, астрономии и т. д. Тех, кто наберет наибольшее количество баллов, ждут призы. Подробнее узнать об «Открытой лаборатории» и площадках ее проведения можно на сайте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал