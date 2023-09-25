Житель Самарской области передал более 100 кг книг в Новороссию

Книги передадут детям и специалистам. Фото: РО ОНФ в Самарской области

Житель Тольятти Самарской области передал в Новороссию более 100 кг книг. Сергей Афанасьев подготовил книги для детей и взрослый.

По информации Народного фронта Самарской области, более 100 килограммов книг собственного авторства Сергей Афанасьев передал гражданам, остро нуждающимся в помощи. 150 экземпляров детских сборников стихотворений и 100 экземпляров учебников для вузов передали жителям Новороссии.

Член штаба народного фронта встретился с тольяттинцем и поблагодарил его за поддержку. Литературу доставят в Новороссию детишкам и специалистам.