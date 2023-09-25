В Самаре прошел танцевальный вечер «Главное, ребята, сердцем не стареть»

Помимо танцев, гости вечера получили заряд позитива и хорошего настроения / Фото: Единая Россия

В Самаре состоялся очередной танцевальный вечер для людей серебряного возраста «Главное, ребята, сердцем не стареть». Он прошел в ДК «Заря» в рамках проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия».

В мероприятии приняли участие не только люди серебряного возраста, но и активисты «Молодой гвардии». Они вместе разучивали новые танцы, общались и заряжались позитивом и хорошим настроением.

– «Старшее поколение» – это проект, который объединяет в себе несколько разных задач. Среди них: помощь возрастным людям по сохранению активного долголетия и диалог поколений. С людьми серебряного возраста активно работают волонтеры – молодогвардейцы. В живом общении они учатся уважительному отношению к старшему поколению, – отметила координатор партпроекта, первый вице-спикер Самарской губернской думы Марина Антимонова.

Отметим, танцевальный вечер для людей старшего поколения прошел в Самаре уже в третий раз. Стать участником проекта может любой желающий.

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