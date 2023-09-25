Депутат Попова взяла на контроль ЧП с выброшенным с 8 этажа котом в Жигулевске

Парламентарий курирует проект «Защита животного мира» / Фото: Единая Россия

Депутат Самарской губернской думы Вера Попова взяла на контроль ситуацию с котом, которого выбросили с балкона многоэтажки. Она намерена добиться того, чтобы виновного привлекли к ответственности.

Парламентарий считает, что в любой ситуации надо оставаться человеком. Особенно в тех случаях, когда дело касается животных. О жестоком обращении с животным Вера Попова узнала из соцсетей. Она планирует сделать все возможное, чтобы происшествие не осталось безнаказанным.

- Буду добиваться привлечения к ответственности человека, совершившего такое по отношению к беззащитному существу. Готовлю обращение в правоохранительные органы, - написала депутат на своей странице в соцсети, которая в отсутствие своего коллеги Дмитрия Холина (он сейчас находится в зоне СВО) курирует проект «Защита животного мира» партии «Единая Россия».

Напомним, все случилось 23 сентября 2023 года в Жигулевске. Некий мужчина взял за шкирку кота по кличке Пушок, вышел с ним на общий балкон и сбросил с восьмого этажа. Насколько известно, животное выжило, но находится в тяжелом состоянии. Отметим, действия мужчины попадают под статью 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Ее санкции предусматривают штраф до 80 тысяч рублей, обязательные или исправительные работы, ограничение свободы до одного года, арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

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