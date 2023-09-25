В Самаре подписано соглашение между православной и исламской академиями

Соглашение подписали в правительстве региона. Фото: Андрей Савельев

В Правительстве Самарской области подписали соглашение о сотрудничестве между православной и исламской академиями. В мероприятие приняли участие Игорь Комаров и Дмитрий Азаров.

Соглашение подписали Болгарская исламская академия и Поволжской академией образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского. Также при подписании присутствовали сенатор РФ Фарит Мухаметшин, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий, председатель Регионального духовного управления мусульман региона, муфтий Талип хазрата Яруллин.

Документ позволит укрепить взаимодействие между традиционными религиями и позволит подготовить высококвалифицированных специалистов в сфере религиозного образования. Обе стороны смогут координировать усилия и оказывать помощь.

- Очень важно взаимодействие Болгарской исламской академии и православного университета в Тольятти - не только по подготовке кадров и организации их работы. Важен сам подход, взаимодействие образовательных учреждений двух основных наших религий. Эта инициатива учреждений, на мой взгляд, имеет хорошую перспективу, которую, конечно, мы будем поддерживать, - отметил Игорь Комаров.