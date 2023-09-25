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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 15:34

В Самарской области сельчанин снабжал друга наркотиками

Самарец покупал вещества для личного употребления
Алена ПРОВКИНА
Самарец окажется за решеткой

Самарец окажется за решеткой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярском районе Самарской области местный житель окажется в колонии за незаконный оборот наркотиков. Вынесен приговор по уголовному делу.

По информации прокуратуры Самарской области, 36-летний житель региона обвиняется в незаконном сбыте, приобретении и хранении запрещенных веществ. Суд установил, что подозреваемый продал своему знакомому наркотики, в тот же период злоумышленник неустановленным способом приобрел у неустановленного лица вещества для личного употребления и хранил их у себя дома.

Сотрудники полиции обыскали дом подозреваемого и изъяли наркотики. Подсудимого признали виновным. Его приговорили к колонии строгого режима на 8 лет и 1 месяц.