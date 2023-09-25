Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 сентября 2023 15:58

В Самарской области в прошлые выходные произошло 17 пожаров

Самарские пожарные предупредили об опасности сухой травы
Алена ПРОВКИНА
В регионе произошло 17 пожаров

В регионе произошло 17 пожаров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области по-прежнему теплая солнечная погода. Специалисты рассказали, что может провоцировать возникновение природных пожаров.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, чаще всего возгорания происходят по вине человека. В результате неконтролируемого пала сухой травы только за прошлые выходные произошло 17 пожаров. В регионе действует особый противопожарный режим. В это время необходимо соблюдать особый режим.

Горожанам не стоит сжигать мусор на дачных участках, также не нужно сжигать траву и мусор на расстоянии менее 50 метров от жилых зданий и хозяйственных построек.