В Самарской области в прошлые выходные произошло 17 пожаров

В регионе произошло 17 пожаров
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области по-прежнему теплая солнечная погода. Специалисты рассказали, что может провоцировать возникновение природных пожаров.
По информации ГУ МЧС России по Самарской области, чаще всего возгорания происходят по вине человека. В результате неконтролируемого пала сухой травы только за прошлые выходные произошло 17 пожаров. В регионе действует особый противопожарный режим. В это время необходимо соблюдать особый режим.
Горожанам не стоит сжигать мусор на дачных участках, также не нужно сжигать траву и мусор на расстоянии менее 50 метров от жилых зданий и хозяйственных построек.