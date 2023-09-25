Самару вновь накроет магнитная буря

В конце сентября придут магнитные бури Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самару вновь придет сильная магнитная буря. Она накроет областную столицу во вторник, 26 сентября 2023 года.

По информации сервиса mu-calend, метеочувствительных горожан предупредели об очередной буре, ее сила составит 4 балла. В этот день самарцы могут столкнуться с незначительным ухудшением самочувствия, головной болью, слабостью, снижением внимания и работоспособностью. Местным жителям рекомендуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять.

Напомним, серия магнитных бурь пройдет в Самаре с 27 по 30 сентября 2023 года. Их сила составит от 3 до 4 баллов.