Самарцев переселили из аварийного жилья только после вмешательства суда

Суд рассмотрел исковое заявление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители смогли переехать из аварийного жилья только после вмешательства прокуратуры. В семье также проживает несовершеннолетний ребенок.

По информации прокуратуры Самарской области, сотрудники ведомства провели проверку, в ходе которой установили, что семья проживает в ненадлежащих условиях. Согласно распоряжению, дом на улице Пушкина признали аварийным, но расселять жильцов не торопились. Правоохранители направили в суд исковое заявление, которое рассмотрели и удовлетворили.

Суд обязал департамент управления имуществом городского округа Самара предоставить горожанам благоустроенное жилье.