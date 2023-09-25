Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 сентября 2023 17:04

Самарцев переселили из аварийного жилья только после вмешательства суда

В семье проживает несовершеннолетний ребенок
Алена ПРОВКИНА
Суд рассмотрел исковое заявление

Суд рассмотрел исковое заявление

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители смогли переехать из аварийного жилья только после вмешательства прокуратуры. В семье также проживает несовершеннолетний ребенок.

По информации прокуратуры Самарской области, сотрудники ведомства провели проверку, в ходе которой установили, что семья проживает в ненадлежащих условиях. Согласно распоряжению, дом на улице Пушкина признали аварийным, но расселять жильцов не торопились. Правоохранители направили в суд исковое заявление, которое рассмотрели и удовлетворили.

Суд обязал департамент управления имуществом городского округа Самара предоставить горожанам благоустроенное жилье.