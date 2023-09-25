Андрей Парфенов поздравил Дмитрия Азарова с вступлением в должность губернатора

Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области прошла церемония вступления в должность губернатора. Дмитрия Азарова поздравил депутат ГосДумы Федерального собрания РФ, член Комитета ГосДумы по региональной политике и местному самоуправлению Андрей Парфенов.

- Есть выражение «Один в поле не воин», и именно способность формировать команду из энергичных людей из различных сфер, компетенций и профессий, которые могут и хотят работать, открывает возможности для развития региона. Безусловно, это важное профессиональное качество губернатора, отметил Андрей Парфенов.

Депутат подчеркнул, что Дмитрий Азаров понимает, как направлять глав, депутатов, выстраивать эффективную работу на всех уровнях.

- Он как руководитель спрашивает со всей строгостью. И всегда подкупает, что Дмитрий Игоревич погружен во все процессы, болевые точки каждой конкретной территории. Это серьезная работа руководителя области, которая позволила и позволит в дальнейшем развиваться региону, - сказал депутат.