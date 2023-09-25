Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 сентября 2023 17:24

Андрей Парфенов поздравил Дмитрия Азарова с вступлением в должность губернатора

Депутат ГосДумы отметил четкую работу команды губернатора Самарской область
Мирослава ХРУСТАЛЕВА
Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области

Дмитрий Азаров вступил в должность губернатора Самарской области

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области прошла церемония вступления в должность губернатора. Дмитрия Азарова поздравил депутат ГосДумы Федерального собрания РФ, член Комитета ГосДумы по региональной политике и местному самоуправлению Андрей Парфенов.

- Есть выражение «Один в поле не воин», и именно способность формировать команду из энергичных людей из различных сфер, компетенций и профессий, которые могут и хотят работать, открывает возможности для развития региона. Безусловно, это важное профессиональное качество губернатора, отметил Андрей Парфенов.

Депутат подчеркнул, что Дмитрий Азаров понимает, как направлять глав, депутатов, выстраивать эффективную работу на всех уровнях.

- Он как руководитель спрашивает со всей строгостью. И всегда подкупает, что Дмитрий Игоревич погружен во все процессы, болевые точки каждой конкретной территории. Это серьезная работа руководителя области, которая позволила и позволит в дальнейшем развиваться региону, - сказал депутат.