Дмитрию Азарову вручили Знак Губернатора

На выборах Дмитрий Азаров получил поддержку 1 086 187 жителей Самарской губернии - 83,83% от общего числа голосов избирателей. На торжественной церемонии вступления в должность губернатор принес торжественную присягу на верность народу, Конституции РФ и Уставу Самарской области. После этого председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН, Почетный гражданин Самарской области Геннадий Котельников вручил ему Знак Губернатора – символ государственной власти с изображением гербов всех муниципальных образований региона.

- Наш губернатор – не только яркий политик, но и опытный хозяйственник, который с высочайшим профессионализмом и колоссальной работоспособностью проводит многогранную работу по развитию региона, - отметил в поздравительной речи Геннадий Котельников. - Благодаря этому обеспечивается опережающее социально-экономическое развитие Самарской области. За шесть лет его руководства регионом произошли кардинальные изменения, сделан огромный рывок вперед – в экономике, образовании, здравоохранении, жилищном строительстве и других сферах. Мы с достоинством преодолели все сложности, стали лидерами в стране по многим отраслям.От депутатов областного парламента выражаю Дмитрию Игоревичу искреннюю и сердечную благодарность и желаю ему новых больших успехов на благо развития Самарской области.

Дмитрию Азарову также высказали поддержку представители всех парламентских фракций: Александр Живайкин (ЕДИНАЯ РОССИЯ), Александр Лескин(КПРФ), Александр Степанов (ЛДПР), Роман Маркаров(НОВЫЕ ЛЮДИ) и Максим Гусейнов (Справедливая Россия - Патриоты - За Правду).