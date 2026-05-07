Как правильно совершать обгон, чтобы не попасть в ДТП

Идеальный обгон - не больше 3 секунд.

Любая, даже незначительная ошибка водителя может привести к фатальным последствиям. По статистике ГИБДД, ошибки во время обгона входят в тройку причин ДТП. Особая опасность в том, что при обгоне, особенно с выездом на встречную полосу, столкновение может быть «лоб в лоб» - смертельно опасным.

Эти правила безопасного обгона помогут снизить риски.

Во-первых, помогайте другим при обгоне. Если кто-то хочет вас обойти, не провоцируйте его и не ускоряйтесь, лучше прижмитесь к обочине и уступите дорогу. Если вы видите впереди опасность, которую не замечает обгоняющий водитель, предупредите его об этом, включив левый «поворотник». Не помогло – сбавьте скорость и держите ногу на педали тормоза. На всякий случай.

Во-вторых, сами обгоняйте быстро. Идеальный обгон длится не дольше 3 секунд. Ускоряйтесь еще до начала маневра, будучи на своей полосе. Если начать ускоряться, выехав на «встречку», потратите на маневр секунд 10. Это слишком много, может случиться всякое.

В-третьих, не обгоняйте обгоняющего. Особенно если у него тонированные стекла или большие габариты, затрудняющие обзор. И не слишком приближайтесь к тому, кто пошел на обгон первым.

В-четвертых, не обгоняйте колонну из нескольких транспортных средств, едущих за медленной и габаритной фурой – это очень долго и рисково. Подождите, пока маневр не совершат те, кто едет перед вами, и в колонне не останется 2-3 машины.

В-пятых, обращайте внимание на знаки. Не только стационарные, ограничивающие скорость и запрещающие обгон, но и сигналы, которые подают другие водители: сигнал правого «поворотника» - обгон безопасен, левого – риск слишком велик.