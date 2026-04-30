Химик-лаборант Татьяна Алексенко из Тольятти стала победителем конкурса «Профессионал года»

Татьяна Алексенко работает на тольяттинском химпредприятии с 1980 года / Фото: АО "ТОАЗ"

В Самарской области наградили лауреатов регионального конкурса «Профессионал года». В их число вошла лаборант химического анализа отдела технического контроля № 34 Тольяттиазота Татьяна Алексенко. Она победила в номинации «Лаборант химического анализа».

Татьяна Алексенко работает на тольяттинском химпредприятии с 1980 года. Ее трудовой стаж насчитывает 46 лет. В зону ответственности специалиста входит лабораторных контроль производств аммиака, карбамидоформальдегидного концентрата и химводоочистки. Ежемесячно Татьяна Алексенко готовит более 1000 анализов. Также она активно занимается наставнической деятельностью.

«Участие в подобных конкурсах для нас — это не просто соревнование, а способ выявить лучших на промплощадке, чьи практики являются стандартом для всей компании. Победа нашего сотрудника — это вдохновляющий пример того, как люди, которые выбирают профессию и предприятие один раз и на всю жизнь, заслуженно получают высокое признание на уровне всего региона. Мы гордимся такими работниками», — сказал заместитель гендиректора по персоналу и коммуникациям АО «ТОАЗ» Сергей Гулькин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал