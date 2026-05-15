Почему сотрудники ГИБДД чаще останавливают машины с детьми

Родители и сотрудники ГИБДД часто по-разному видят одну и ту же ситуацию. Ребенок капризничает и не хочет садиться в автокресло? Не будем травмировать ему психику, нам недалеко, решает родитель. Но максимально разрешенная скорость в городе – 60 км/ч, и при лобовом столкновении для непристегнутого ребенка сила удара будет равносильной падению с шестого этажа. К сожалению, в ДТП попадают даже опытные водители. Это знает сотрудник ГИБДД, когда останавливает машину с непристегнутым ребенком и требует от родителей соблюдение правил безопасности дорожного движения.

Лучше дать чаду любимую игрушку или планшет, но пристегнуть по правилам и снизить на 70% его риски получить травму. И не превышать разрешенную скорость: даже лишние 5 км/ч – это в два раза больше рисков попасть в ДТП. И особенно в час пик, когда торопятся все.