Авиакомпания получила штраф за овербукинг на рейсе Самара – Москва

Один из пассажиров не смог улететь на этом самолете

В феврале 2026 года на рейс Самара – Москва продали больше билетов, чем было пассажирских мест в самолете. В результате один из пассажиров не смог улететь на этом самолете, и в столицу его отправили на другом воздушном судне.

«По материалам Куйбышевской транспортной прокуратуры компания-перевозчик оштрафована за нарушение федеральных авиационных правил», – сообщила пресс-служба ведомства.

Руководителю компании внесли представление. В итоге Роспотребнадзор оштрафовал авиакомпанию за овербукинг на 35 тысяч рублей.

Напомним, что 30 апреля самарский аэропорт Курумоч закрывали из-за угрозы атаки беспилотников, но сейчас он вернулся к штатному режиму работы.

