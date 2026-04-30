В Самарской области назвали лучших работников агропромышленного комплекса

Борьба за звание лучшего велась в шести номинациях Фото: минсельхозпрод Самарской области

В Самарской области наградили победителей ежегодного трудового конкурса «Профессионал года» среди работников агропромышленного комплекса. Церемония прошла в преддверии Праздника весны и труда. Об этом сообщает минсельхозпрод Самарской области.

«Вы — настоящий золотой фонд самарского АПК. Ваше мастерство и преданность делу — основа технологического суверенитета и продовольственной безопасности региона. Вы доказали, что современный аграрий — это высококвалифицированный специалист, умеющий сочетать традиции с передовыми технологиями», — поздравил победителей министр сельского хозяйства Алексей Попов.

Борьба за звание лучшего велась в шести номинациях. Лучшим агрономом стал Василий Москаев из Пестравского района, лучшим трактористом — Павел Богомолов из Большеглушицкого района. Звание лучшего комбайнера получил Юрий Гуляев из Богатовского района. Среди операторов машинного доения победила Татьяна Митакина из Исаклинского района. Лучшим оператором по искусственному осеменению КРС признали Алексея Мананникова из Ставропольского района. В пищевой промышленности победила Светлана Лушина.

