В Жигулевске руководителя организации заподозрили в невыплате зарплаты

В Жигулевске завели уголовное дело в отношении руководителя управляющей компании. Мужчину подозревают в невыплате заработной платы сотрудникам. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

«По версии следствия, в 2026 году руководитель управляющей компании не выплатил сотрудникам организации заработную плату и иные выплаты на общую сумму более 150 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело завели по статье о невыплате заработной платы. Следователи проводят необходимые мероприятия для сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование продолжается.

