Жители Самары стали чаще интересоваться темой космоса

В России в несколько раз вырос интерес к космическому туризму и образованию

Россияне стали чаще интересоваться космическим образованием и космотуризмом на фоне открытия Роскосмосом набора в космонавты через Госуслуги. По итогам первого квартала 2026 года число посетителей площадки космодрома Восточный выросло на 10%, а мобильный трафик на сайты Центра космического образования и Восточного — на 280% и 210% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят аналитики МегаФона.

Специалисты оператора отмечают, что в моменты пуска ракет потребление мобильного интернета в радиусе 10 км от стартовых столов возрастает в 15 раз. Основная доля трафика (около 80%) приходится на прямые эфиры в социальных сетях и передачу видеоконтента в мессенджерах.

Также школьникам и взрослым интересны экскурсии в знаменитые российские музеи космонавтики и авиации: Мемориальный музей космонавтики в Москве, Звездный Городок, музей ВВС в Монино, Центр управления полетами, РКК «Энергия», центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Больше всего темой космоса интересуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, и Амурской области. Именно абонентов из этих городов чаще всего волнует поступление на курсы Летней Космической Школы, онлайн-посещаемость которой выросла более чем на треть (+35%) по сравнению с прошлым годом.

Специализированными олимпиадами, чемпионатами и конкурсами по космической тематике активнее всего, кроме юных жителей двух столиц, интересуются в Кузбассе в Кемеровской области, а также в Республике Саха и Татарстане. Рост мобильного трафика на сайт Центра космического образования вырос на 280% только за последний год.

«Космос снова манит широкую публику, и многие стремятся посетить знаковые места, делясь своими эмоциями онлайн. За последний год мы обновили пять базовых станций на ВДНХ в зоне космической выставки, а также успешно модернизировали сеть в Амурской области. Наши базовые станции на космодроме Восточный готовы обслуживать, если потребуется, сотни зрителей одновременно, предоставляя скорость загрузки контента до 70 Мбит/с», — сказал директор по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал