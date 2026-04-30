НовостиПроисшествия30 апреля 2026 11:10

Ударила по голове стеклянной бутылкой: в Богатовском районе будут судить 35-летнюю женщину за смерть по неосторожности

Жительница Самарской области может получить 15 лет колонии после пьяной ссоры
Александра ТАЙБАТРОВА
Скоро дело рассмотрит Богатовский районный суд

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области 35-летнюю женщину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти по неосторожности. Инцидент произошел в Богатовском районе в феврале 2026 года, рассказали в региональной прокуратуре.

По версии следствия, женщина. будучи пьяной, стала ссориться с мужчиной, с которым раньше жила вместе. Обвиняемая схватила бутылку и как минимум шесть раз ударила ей мужчину по голове. Он полученных ран тот скончался.

Скоро дело рассмотрит Богатовский районный суд. Обвиняемая может получить до 15 лет лишения свободы за это преступление.

