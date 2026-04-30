В самарском аэропорту задержали 31 партию продуктов без документов

Продукты не были допущены к ввозу

В аэропорту в Самаре сотрудники Россельхознадзора не пропустили 31 партию животноводческой продукции общим весом более 40 кг. Грузы не имели ветеринарных сертификатов и документов о происхождении. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Самарской области.

«Все эти продукты не были допущены к ввозу как несоответствующие требованиям безопасности. Среди них — творог домашнего изготовления (27,9 кг), мёд без производственной упаковки (7,5 кг), мясная (4,3 кг) и рыбная продукция (1,2 кг)», — рассказали в ведомстве.

Всего с 20 по 26 апреля инспекторы досмотрели 56 партий животноводческих грузов — около 380 тонн продукции. Также проконтролировали перемещение семи животных-компаньонов. Нарушения выявили во время досмотра ручной клади и багажа пассажиров международных рейсов.

