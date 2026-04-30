Производство алюминиевых катеров развивается в Самарской области

Производители активно используют самые разные направления поддержки. Фото: минэкономразвития Самарской области

В Самарской области успешно работают одни из крупнейших отечественных производителей лодок и катеров. Регион является одним из лидеров по количеству зарегистрированных маломерных судов.

«Производители активно используют самые разные направления поддержки, привлекая для своего развития региональные и федеральные инструменты. Чтобы помочь им, мы развиваем институты, где представители бизнеса могут получить консультации и воспользоваться рядом услуг», — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Одним из таких развивающихся на территории региона предприятий является верфь Swift Chaser, на котором производят алюминиевые катера премиум-класса. На производстве задействованы около 50 человек. В марте 2026 года один из экспедиционных катеров верфи был отмечен наградой национальной премии «Лодка Года - 2025» в номинации «Гран Туризмо».

По словам управляющего верфи, большим импульсом для развития отрасли послужит встреча, которая прошла в Самарской области с представителями департамента судостроения Минпромторга РФ и минпромторга региона. Напомним, поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

