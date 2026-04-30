В Самарской области в «Бузулукском бору» построили визит-центр и 2 гриль-домика

Открытие запланировано на начало июня 2026 года Фото: правительство Самарской области

В национальном парке «Бузулукский бор» в Самарской области установили визит-центр и два гостевых гриль-домика. Это второй этап проекта «Сказочный борок». Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

«Команда парка вместе с профессиональными дизайнерами активно работает над оформлением интерьера визит-центра. Он будет полностью соответствовать сказочной тематике экопарка и подчеркивать уникальный природный и культурный колорит Бузулукского бора», — говорится в сообщении.

В визит-центре посетители смогут ознакомиться с информацией о национальном парке и принять участие в мероприятиях. Площадь каждого гриль-домика — около 13 квадратных метров. Они предназначены для отдыха туристов во время пеших прогулок. Открытие новых объектов запланировано на начало июня 2026 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал