В Самаре провели семинар по подготовке к форуму ПФО «иВолга»

Форум пройдет с 24 по 29 июля на Мастрюковских озерах. Фото: пресс-служба Молодежного форума «иВолга»

В Самаре 29 апреля провели семинаар-совещание по подготовке в молодежному форуму ПФО «иВолга». На нем представили итоговую концепцию мероприятия, обсудили конкретные направления.

«Каждый регион отвечает за своё направление и организует его «под ключ», и в дальнейшем должен стать экспертным центром в данном направлении, определяя ключевые смыслы по своей тематике», – сказал заместитель полпреда президента в ПФЛ Олег Машковцев.

Форум «иВолга» пройдет с 24 по 29 июля на Мастрюковских озерах. Участники будут жить в палаточном городке, для участников с ограниченными возможностями создадут инклюзивный городок.

Заявки на участие в форуме будут принимать по восьми направлениям. Самарская область будет ответственной за образовательную смену «Код туризма».

