Новую магистерскую программу запускает Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ

Магистратура рассчитана на выпускников бакалавриата и специалитета с сильной подготовкой в области математики, информатики, статистики и программирования

Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ запускает новую магистерскую программу «Бизнес-аналитика и цифровые решения в финансах» по направлению «Бизнес-информатика». Обучение стартует в сентябре 2026 года. В качестве партнеров программы выступят ВТБ, Сбер, Альфа-Банк, Мосбиржа при экспертной поддержке Банка России.

Ключевая особенность программы — глубокая вовлеченность бизнеса в образовательный процесс. Эксперты банков, Московской биржи и регулятора вместе с преподавателями ВШБ ВШЭ будут вести лекции и семинары, курировать проектную и научно-исследовательскую работу, а также предлагать темы выпускных квалификационных работ (ВКР) на основе реальных задач отрасли. Представители компаний войдут в состав приемной комиссии и комиссий по защите ВКР.

Магистратура рассчитана на выпускников бакалавриата и специалитета с сильной подготовкой в области математики, информатики, статистики и программирования. Ключевая цель — подготовить квалифицированных специалистов, способных решать комплексные аналитические задачи для цифровой трансформации финансового сектора.

