В Самаре осенью 2026 года пройдет фестиваль независимых театров

Соглашение скрепили подписями руководителей театров Фото: Иван Макеев

В Самаре создали «Совет независимых театров». Участники содружества решили провести фестиваль премьер осенью 2026 года. Об этом сообщает «Самарская газета».

«Есть множество проблем с которыми рано или поздно сталкиваются все подобные коллективы. В содружестве, оставаясь собой, они смогут стать сильнее, совершенствовать мастерство, развивать сотрудничество», — говорится в сообщении.

Инициатором создания объединения неакадемических, частных и студийных театров стал руководитель театра «KRUG_И» Иван Аникеев. «Совет» представили актерам, режиссерам, студентам и зрителям. Идею поддержали. Соглашение скрепили подписями руководителей театров. Участники уверены, что содружество поможет коллективам развивать сотрудничество и совершенствовать мастерство.

