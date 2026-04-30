В 2026 году в Самаре появятся 27 парковочных зон для электросамокатов

В разработке находятся еще около 100 локаций

27 парковочных зон для электросамокатов появятся в этом году в Самаре. Парковки разместят в районе площади Революции, на площади Куйбышева, 7, на перекрестке Куйбышева и Некрасовской и в других местах. По данным мэрии, этот перечень является лишь первым, а в разработке находятся еще около 100 локаций.

«В дальнейшем при размещении парковок будут учитываться обновленные нормативы градостроительного проектирования, касающиеся в том числе инфраструктуры СИМ», – отметила пресс-служба городской администрации.

В прошлом году в Самаре уже начали наносить специальную разметку на парковках для самокатов. В этих местах разметку обновят. а на остальных утвержденных парковках – нанесут.

Ранее в Самаре утвердили требования к размещению парковок для электросамокатов. Например, возле торговых центров должно быть не менее трех мест для СИМ на каждые 50 квадратных метров площади, возле больших бассейнов и катков – по две локации на каждые семь человек.

