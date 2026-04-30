Дежурить круглосуточно будут и травмпункты.

На майских праздниках 2026 года в Самарской области изменится работу поликлиник. Во время продолжительных выходных прием врачей будет организован по отдельному графику. Об этом сообщили в региональном минздраве.

«Круглосуточно продолжают работать стационары и служба скорой медицинской помощи. В бесперебойном режиме в часы работы поликлиник будет организована выдача льготных лекарственных препаратов», – рассказали в пресс-службе.

Служба неотложной помощи поликлиник продолжит работать в обычном режиме с 08:00 до 20:00. Подробные графики работы врачей размещены на сайте медучреждений. При внезапных острых состояниях необходимо вызвать экстренную медицинскую службу по телефонам 03, 103, 112.

Дежурить круглосуточно будут и травмпункты. В Самаре они работают в больнице Пирогова на ул. Полевая, 80а, больнице Семашко на ул. Калинина, 32, больнице № 7 на ул. Крайняя, 17, больнице № 10 на ул. Медицинская, 4б, а также детский травмпункт в больнице Середавина.

В Новокуйбышевске помощь круглосуточно оказывают в травмпункте центральной городской больницы на ул. Пирогова, 1, а в Сызрани - в городской и районной больнице на ул. Комарова, 1. Жители Тольятти могут обратиться в поликлинику № 3 на ул. Цветной бульвар, 16, а также в больницу № 2 на ул. Баныкина, 8.

