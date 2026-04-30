В Самаре оценили перспективы развития протезно-ортопедического предприятия

Предприятию в этом году исполняется 110 лет Фото: администрация Самары

В Самаре глава города Иван Носков посетил Самарское протезно-ортопедическое предприятие. С руководством обсудили перспективы развития производства. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

«Самарское протезно-ортопедическое предприятие — один из ключевых центров реабилитации не только в Самаре, но и во всем регионе. Одна из важнейших особенностей для пациентов — «бесшовность»: от первичного приема и диагностики до изготовления протезов, их настройки и сопровождения», — отметил Иван Носков.

Предприятию в этом году исполняется 110 лет. В 1940-х здесь проходил реабилитацию летчик Алексей Маресьев. Выпускают более 200 модификаций протезов, включая биоэлектрические и бионические. Ежегодно помощь получают более 10 тысяч человек. Также здесь изготавливают поручни, пандусы и другие средства для доступной среды. Отдельно обсудили проблему с подъездными путями — при выезде с территории запрещен поворот налево в сторону города. Вопрос проработают сотрудники профильных департаментов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал