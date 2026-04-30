В Самаре накажут мужчину за мошенничество и вымогательство

Обвиняемый частично возместил ущерб

В Самаре завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве и вымогательстве на сумму более 1,5 млн рублей. Жертвой стала его 54-летняя возлюбленная. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

«Мужчина попросил у женщины в долг под предлогом оплаты лечения матери, якобы больной онкологией. Женщина заняла деньги у знакомых и перевела их на счет. Когда она попыталась вернуть средства, злоумышленник стал угрожать распространением компрометирующих сведений среди родственников», — рассказали в полиции.

В ходе расследования мать обвиняемого опровергла слова сына о заболевании. Выяснилось, что в 2020 году самарец уже привлекался за аналогичное преступление. Тогда он выдавал себя за жителя Москвы на сайте знакомств. Уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Вымогательство» направили в суд. Обвиняемый частично возместил ущерб — вернул 200 тысяч рублей.

