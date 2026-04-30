СК завел уголовное дело из-за нападок одноклассников на школьника в Сызрани

Следователи завели уголовное дело о халатности.

В Сызрани провели проверку после конфликта между учениками в одной из школ города. Родители ученика сообщили в правоохранительные органы о конфликте между их ребенком и его одноклассниками. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

«Администрация учебного учреждения своевременно не проинформировала органы профилактики и прокуратуры о произошедшем. Директору школы внесли представление об устранении нарушений и привлечении к ответственности виновных должностных лиц.», – рассказали в пресс-службе.

Следователи завели уголовное дело о халатности. В соцсетях отмечалось, что школьники неоднократно совершали противоправные действия в отношении своего одноклассника. В ходе расследования планируется установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также оценить действия сотрудников учебного заведения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал