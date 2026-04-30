Новый банковский офис открылся в Похвистнево

Новый банковский офис расположился на пешеходной улице Васильева / Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

В Похвистнево Самарской области начал работу банк ВТБ. Новый офис расположился на пешеходной улице Васильева. Отделение ориентировано на обслуживание частных клиентов.

«Мы планомерно увеличиваем наше присутствие в Самарской области, делая банковские услуги доступнее для жителей отдаленных городов. Сегодня в регионе работают уже 34 отделения банка», — сказал управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.

Он отметил, что банк также активно обновляет в регионе действующую сеть. На сегодня модернизированы более 50% офисов. До конца 2026 года этот показатель, по словам Максима Папкова, должен достичь 70%. Также банк наращивает в Самарской области выездной сервис. Сейчас он охватывает более 236 населенных пунктов губернии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал