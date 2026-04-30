В Самарской области спустя 17 лет возобновили маршрут Сызрань — Жигулевское Море

Поезда будут курсировать ежедневно

В Самарской области спустя 17 лет возобновили движение электропоезда по маршруту Сызрань — Жигулевское Море. Первый рейс отправится 1 мая со станции Сызрань-1 в 9:10. Об этом сообщает министерство транспорта Самарской области.

«Маршрут, отмененный в 2009 году, возвращают по многочисленным просьбам жителей при поддержке Правительства региона. Поезда будут курсировать ежедневно, время в пути составит около двух часов», — рассказали в ведомстве.

На маршруте появятся новые остановки: Могутовая, Жигулевск, Пионерская, Мичуринская, Отвага, 52 км и Новосызранский. Электропоезд станет альтернативой личному транспорту для поездок к зонам отдыха и дачам. Также он снизит нагрузку на трассу М-5 у плотины Жигулевской ГЭС. До 30 сентября состав будет курсировать в тестовом режиме. Это позволит оценить востребованность и скорректировать расписание.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал