В Самаре нашли нарушения в контракте на отлов бездомных животных

Условия договора не соответствовали документации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре по требованию природоохранной прокуратуры накажут должностное лицо департамента городского хозяйства и экологии за нарушение порядка заключения контракта на отлов и содержание бездомных животных. Об этом сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

«Условия договора не соответствовали документации, размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Это привело к возложению на юридическое лицо дополнительных обязанностей и финансовых трат», — рассказали в прокуратуре.

Нарушение выявили в ходе анализа соблюдения законодательства о контрактной системе. По постановлению прокурора УФАС по Самарской области привлекло виновного к административной ответственности. Эта статья предусматривает наказание за нарушение порядка заключения и исполнения контракта.

