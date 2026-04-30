Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 апреля 2026 14:53

В Самаре нашли нарушения в контракте на отлов бездомных животных

В Самаре виновного привлекли к ответственности за нарушение порядка заключения контракта на отлов животных
Елизавета ЖИРНОВА
Условия договора не соответствовали документации

Условия договора не соответствовали документации

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре по требованию природоохранной прокуратуры накажут должностное лицо департамента городского хозяйства и экологии за нарушение порядка заключения контракта на отлов и содержание бездомных животных. Об этом сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

«Условия договора не соответствовали документации, размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. Это привело к возложению на юридическое лицо дополнительных обязанностей и финансовых трат», — рассказали в прокуратуре.

Нарушение выявили в ходе анализа соблюдения законодательства о контрактной системе. По постановлению прокурора УФАС по Самарской области привлекло виновного к административной ответственности. Эта статья предусматривает наказание за нарушение порядка заключения и исполнения контракта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал