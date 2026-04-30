В Самарской области поликлиники изменят график работы в праздники

В Самарской области в период продолжительных выходных поликлиники будут работать по отдельному графику. Стационары и скорая медицинская помощь — в круглосуточном режиме. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

«Выдача льготных лекарственных препаратов будет организована в бесперебойном режиме в часы работы поликлиник. Также будет организована работа мобильных медицинских бригад для оказания помощи на дому пожилым людям и пациентам с обострениями хронических заболеваний», — рассказали в ведомстве.

Служба неотложной помощи продолжит работать с 8:00 до 20:00. При угрозе жизни необходимо звонить по телефонам 03, 103 или 112. Травмпункты будут дежурить круглосуточно.

В Самаре помощь окажут в больницах имени Пирогова, Семашко, городских больницах №7 и №10, а также в областной клинике имени Середавина. В Новокуйбышевске — в ЦГБ, в Тольятти — в поликлинике №3 и больнице №2, в Сызрани — в ЦГРБ. Подробный график работы опубликован на сайтах медучреждений.

