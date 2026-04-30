В Самарской области у пьяного водителя конфисковали автомобиль

Мужчину лишили права управлять транспортными средствами на 4 года

В Самарской области суд приговорил местного жителя к принудительным работам за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Его машину марки «ВАЗ 21093» конфисковали в доход государства. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«В январе 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль и во время движения по улицам села был остановлен сотрудниками ДПС. На законное требование пройти медицинское освидетельствование он ответил отказом», — рассказали в ведомстве.

Ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ сроком на два года с удержанием 10% заработка в доход государства. Также его лишили права управлять транспортными средствами на четыре года.

