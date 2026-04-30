«Паровоз Победы» приедет в Самару 5 мая 2026 года

Ретро-состав включает 10 платформ с эксклюзивными экспонатами военного времени и вагоны «Бессмертного полка».

«Паровоз Победы» отправился в новое путешествие по России. В этом году ретро-состав посетит рекордное количество малых и больших городов — 22 станции Куйбышевской железной дороги. 25 апреля он побывал в Кинеле и Похвистневе, а 5 мая 2026 года прибудет в Самару. Партнером историко-патриотического проекта, организованного в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, стал Сбер.

Возглавляет поезд легендарный паровоз серии «Л», который в народе прозвали «Лебедянкой» — в честь конструктора Льва Лебедянского. Состав включает 10 платформ с эксклюзивными экспонатами военного времени (танки Т-34 и Т-70, зенитки, пушки, тяжелые гаубицы) и вагоны «Бессмертного полка». Некоторые экспонаты представят впервые, к примеру, трофейный чехословацкий танк «Прага».

Сопровождать ретро-поезд будут профессиональные реконструкторы и творческие коллективы. На станции в Самаре 5 мая будет представлен интерактивный стенд с историческими фотографиями, которые «оживила» российская нейросеть.

