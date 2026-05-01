Рейсы на речном маршруте Самара – Ширяево отменили с 1 по 3 мая

Пассажиров просят быть внимательными при планировании поездок

На пригородном речном маршруте Самара – Ширяево отменили рейсы 1, 2 и 3 мая. Об этом предупредили в Самарском речном пассажирском предприятии.

«Рейсы отменяются по техническим причинам», – прокомментировала пресс-служба компании.

Пассажиров просят быть внимательными при планировании поездок. Актуальное расписание всегда можно уточнить на сайте предприятия или по телефонам 8 (846) 222-91-91, 8 (846) 222-93-37, 8-917-011-4221.

Напомним, что с 30 апреля стартовали речные перевозки из Самары в Винновку, Зольное и Гаврилову поляну.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал