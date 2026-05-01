Семья из Самарской области смогла восстановить право на жилищный сертификат

Супруги уже получили сертификат на сумму почти миллион рублей

В Самарской области молодую семью сняли с очереди на получение выплаты на жилье. В очереди они простояли несколько лет, но потом получили в наследство 1/8 доли в праве собственности на дом. который сгорел еще 10 лет назад.

После этого семью и сняли с очереди. Супруги обратились за помощью в ЛДПР, им взялся помогать юрист Андрей Седогин. Он и рассказал об этой истории на своей странице ВКонтакте.

«Мы решили идти до конца, и я представлял интересы молодой семьи в суде», – сообщил юрист.

Суд поддержал иск и отменил решение об исключении молодой семьи из жилищной программы. Они уже получили сертификат на сумму почти миллион рублей для погашения ипотеки.

