НовостиОбщество1 мая 2026 7:09

Семья из Самарской области смогла восстановить право на жилищный сертификат

В Самарской области семье через суд выделили миллион рублей на жилье
Александра ТАЙБАТРОВА
Супруги уже получили сертификат на сумму почти миллион рублей

Супруги уже получили сертификат на сумму почти миллион рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области молодую семью сняли с очереди на получение выплаты на жилье. В очереди они простояли несколько лет, но потом получили в наследство 1/8 доли в праве собственности на дом. который сгорел еще 10 лет назад.

После этого семью и сняли с очереди. Супруги обратились за помощью в ЛДПР, им взялся помогать юрист Андрей Седогин. Он и рассказал об этой истории на своей странице ВКонтакте.

«Мы решили идти до конца, и я представлял интересы молодой семьи в суде», – сообщил юрист.

Суд поддержал иск и отменил решение об исключении молодой семьи из жилищной программы. Они уже получили сертификат на сумму почти миллион рублей для погашения ипотеки.

