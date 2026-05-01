Делегация Самарской области поучаствовала в марафоне «Знание. Первые»

Участниками мероприятий стали студенты и преподаватели из Самарской области. Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

С 28 по 30 апреля в России проходил просветительский марафон «Знание. Первые», посвященный Году единства народов. 30 апреля в выставочном зале «Манеж» в Москве с участниками мероприятия пообщался президент Владимир Путин. В рамах марафона проходили встречи ветеранами СВО, членами правительства России и т.д.

Делегация Самарской области поучаствовала в марафоне. Участниками мероприятий стали студенты и преподаватели. По их словам, участие в марафоне дало им богатую пищу для размышлений. Студента Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Героя РФ Золотухина Егора Данилова особенно впечатлило выступление прославленного путешественника Федора Конюхова. Его сокурсник Роман Зотов рассказал о практической значимости мастер-классов и лекций.

«Такие встречи способствуют формированию у молодежи устойчивых ценностных ориентиров и патриотизма», - отметила преподаватель Поволжского государственного колледжа Алена Васькова.

В Самарской области за пять лет организовали 25 лекториев в рамках Общества «Знание». К этой работе привлечены 10 вузов. Только в 2025 году было проведено свыше 1200 мероприятий. Наблюдательный совет Общества в регионе возглавляет губернатор Вячеслав Федорищев.

