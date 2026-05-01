Самарцы интересуются подработкой с гибким графиком и быстрыми выплатами

Самарцы могут подрабатывать мастерами на час или курьерами

В последнее время в Самаре вырос интерес к подработкам с гибким графиком, где можно быстро получить выплаты. К такому выводу пришли аналитики портала Авито. Они составили подборку таких подработок, которыми интересуются самарцы.

Среди популярных возможностей – работа для мастеров на час. Исполнителям нужно выполнять как простые бытовые работы, вроде замены розеток, так и более сложные манипуляции. Заработать можно от 6000 рублей за смену.

Другой вариант подработки – распространять листовки на определенной локации. Промоутером можно быть с 14 лет, опыт не требуется. За смену предлагают от 1500 до 4500 рублей.

Также самарцев интересует подработка курьерами – как пешими, так и на транспорте. Доставку можно совмещать с основной работой или учебой, за смену предлагают от 5020 рублей.

