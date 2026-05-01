В Самаре 30% жителей планируют поехать на шашлыки на майские праздники

Большинство самарцев хотят жарить шашлык из свинины

Несмотря на холодную и дождливую погоду, которая накрыла Самарскую область в начале мая, 30% жителей региона планируют в праздничные дни отправиться на шашлыки. Опрос на эту тему проводил портал SuperJob.

«Самостоятельно жарить мясо на майских намерены 26% опрошенных», – говорится в результатах исследования.

По 2% самарцев поедут на шашлыки к родственникам, а также будут жарить мясо сами и с друзьями. А вот 44% самарцев шашлыки на майские не планируют.

В Самаре мужчины чаще женщин инициируют готовку шашлыка: 35% против 25%. Большинство самарцев (38%) хотят жарить шашлык из свинины, за ассорти из разных видов мяса выступают 26% опрошенных, а курицу выбирают 16% самарцев.

Кроме того, 34% самарцев будут смотреть фильмы и сериалы на майские праздники.

