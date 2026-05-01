Из Самары 1 мая отправили партию гуманитарной помощи в зону СВО

В составе гуманитарного груза – более 20 наименований. Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАКС

Самарская область направила очередной гуманитарный конвой бойцам в зону СВО и жителям Белгородской области. Груз отправился 1 мая с площади Славы в Самаре, рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.

«В составе – более 20 наименований, включая бензиновые генераторы, тепловизоры, дроны, рации, маскировочные сети, окопные свечи, а также одежда, медикаменты, средства гигиены и продукты питания», – написал глава региона в своем канале в МАКС.

Кроме того, бойцам доставят письма от детей и ветеранов со словами поддержки.

В сборе гуманитарного груза принимали участие трудовые коллективы региона, федерация профсоюзов, студенты, общественники.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал