НовостиПроисшествия1 мая 2026 12:28

В пожаре на улице Солнечной в Самаре пострадал мужчина

Несколько пожаров с пострадавшими произошло в Самаре за сутки
Александра ТАЙБАТРОВА
Пожары произошли в Промышленном, Советском и Красноглинском районах

За минувшие сутки 30 апреля в Самаре произошло сразу несколько пожаров, в которых пострадали люди, об этом говорится в оперативной сводке МЧС Самарской области. Один из пожаров произошел в Промышленном районе, на улице Солнечной.

«Горели домашние вещи в квартире на площади 1,5 квадратных метра», – уточнила пресс-служба регионального МЧС.

В этом пожаре пострадал мужчина 1976 года рождения.

Другой мужчина, но уже 1980 года рождения, пострадал в пожаре в Советском районе Самары. Там в квартире горели домашние вещи на площади три квадратных метра. Из пожара спасли двух человек.

А в поселке Прибрежный Красноглинского района горела квартира в МКД, огонь перекинулся на балкон и охватил 30 квадратных метров. Пострадали два человека, шесть были спасены. Из горящего дома эвакуировали 13 человек.

В Тольятти потушили два пожара на одной улице за три часа.

