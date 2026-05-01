Самарские спортсмены завоевали медали первенства Европы по шашкам

Первенство проходило в турецком Кемере с 20 по 29 апреля. Фото: минспорт Самарской области

Представители Самарской области стали призерами первенства Европы по шашкам, которое проходило в турецком Кемере с 20 по 29 апреля. Наши спортсмены вошли в состав сборной России, рассказали в минспорте Самарской области.

Султан Канюкаев среди юношей до 11 лет занял первое место в классической программе и третье – в молниеносной игре. В этой же категории Михаил Черноземов победил в молниеносной и быстрой игре, а в классической программе стал третьим.

Михаил Пермяков выиграл блиц среди юношей до 14 лет, завоевал «серебро» в классике и «бронзу» – в быстрой программе. В категории до 20 лет Матвей Борисов выиграл «золото» в молниеносной игре на этапе Куба мира, а также завоевал три «бронзы» – в блице, классике (первенство и этап Кубка мира).

