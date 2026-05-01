Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт1 мая 2026 13:58

В последних шести матчах «Крылья Советов» проиграли «Спартаку» шесть раз

В Самаре 1 мая пройдет матч в рамках РПЛ
Александра ТАЙБАТРОВА
Матч РПЛ состоится на стадионе в Самаре

Матч РПЛ состоится на стадионе в Самаре

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

1 мая «Крылья Советов» будут принимать на домашнем стадионе «Спартак» в рамках очередного тура РПЛ. Столичная команда в предварительной турнирной таблице занимают промежуточное четвертое место с 48 очками. А вот «Крылья Советов» расположились на четвертом месте с конца и пока набрали 26 очков.

Статистика предыдущих встреч со «Спартаком» также говорит не в пользу «Крыльев Советов». В шести предыдущих матчах наши футболисты проиграли соперникам из столицы, причем четыре раза – всухую.

Удастся ли «Крыльям Советов» переломить ситуацию, или же «Спартак» продолжит символическую победную серию, станет известно уже скоро. Матч начнется в 18.00 по самарскому времени.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал