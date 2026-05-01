Гуляла вдоль Волги и заблудилась в темноте. В Самаре спасли пенсионерку, которая не смогла сама вернуться домой

Полицейские оказали женщине первую помощь, а потом доставили в больницу

В Самаре потерялась пенсионерка. Женщина 1962 года рождения гуляла вдоль берега Волги в районе улицы Советской Армии. Но когда стемнело, женщина не смогла сама найти дорогу назад. Она позвонила мужу, а тот обратился в полицию.

«На место предполагаемого начала прогулки незамедлительно выдвинулись сотрудники полиции», – прокомментировала пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские несколько раз созванивались в женщиной, но она была дезориентирована и не смогла объяснить, где находится. Шло время, на улице холодало, и ситуация приближалась к критической.

Пенсионерку нашли только ночью в затопленной лесополосе. Она упала, получила много ссадин и порезов от веток, а вдобавок – сильно замерзла. Полицейские оказали женщине первую помощь, а потом доставили в больницу, где передали врачам.

Спасенная женщина и ее близкие поблагодарили полицейских за помощь в непростой ситуации.

