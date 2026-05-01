НовостиЗвезды1 мая 2026 15:46

3 мая в Самаре откроется выставка «Убежище»

В галерее «Виктория» в Самаре пройдет выставка художницы из Москвы
Александра ТАЙБАТРОВА
Начало мероприятия – 3 мая в 19.00, вход будет свободным

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

3 мая в галерее «Виктория» в Самаре откроется новая выставка «Убежище» (0+). На ней будут представлены работы московской художницы Кати Горячевой. Эта выставка станет третьим актом экспериментального цикла «Заговор тополей»(0+).

«Тотальная инсталляция «Убежище» разворачивается в физическом и соническом пространстве», – анонсировали в галерее.

Стены убежища делят пространство на внешнее и внутреннее, а еще служат стенкой между звуковыми потоками. Организаторы обещают, что на выставке любой человек сможет побыть наедине с самим собой, почувствовать дыхание зарождающейся жизни.

На открытии выставки Катя Горячева презентует одноименный перформанс (0+), в котором примут участие 15 самарских исполнителей. Начало мероприятия – 3 мая в 19.00, вход будет свободным для всех.

Напомним, что в марте 2026 года галерея «Виктория» открылась после долгой реконструкции.

