3 мая в Самаре откроется выставка «Убежище»

Начало мероприятия – 3 мая в 19.00, вход будет свободным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

3 мая в галерее «Виктория» в Самаре откроется новая выставка «Убежище» (0+). На ней будут представлены работы московской художницы Кати Горячевой. Эта выставка станет третьим актом экспериментального цикла «Заговор тополей»(0+).

«Тотальная инсталляция «Убежище» разворачивается в физическом и соническом пространстве», – анонсировали в галерее.

Стены убежища делят пространство на внешнее и внутреннее, а еще служат стенкой между звуковыми потоками. Организаторы обещают, что на выставке любой человек сможет побыть наедине с самим собой, почувствовать дыхание зарождающейся жизни.

На открытии выставки Катя Горячева презентует одноименный перформанс (0+), в котором примут участие 15 самарских исполнителей. Начало мероприятия – 3 мая в 19.00, вход будет свободным для всех.

Напомним, что в марте 2026 года галерея «Виктория» открылась после долгой реконструкции.

